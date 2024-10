++ Nunes e Boulos superam Marçal e vão disputar 2º turno em SP +

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2024 - 21:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) – O novo prefeito de São Paulo só será escolhido no segundo turno das eleições, no próximo dia 27 de outubro, em uma disputa entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol).

Com quase 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato do MDB teve 29,49% dos votos, enquanto Boulos obteve 29,06%.

Os dois superaram a surpresa da eleição, o coach Pablo Marçal, que recebeu 28,14% dos votos, no terceiro lugar, seguido da deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 9,9%, e do apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 1,83%. (ANSA).