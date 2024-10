Nunes e Boulos se enfrentam em debate na noite desta quinta-feira, dia 17. Saiba como acompanhar

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 4:00 Para compartilhar:

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo vão se enfrentar novamente em debate nesta quinta-feira, dia 17, às 10h20. Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão participar do embate organizado pelo jornal Folha de S.Paulo, portal UOL e RedeTV!.

Os dois candidatos confirmaram presença e o evento será transmitido ao vivo nos sites dos órgãos de imprensa, no YouTube e nas redes sociais. Na TV aberta, o debate será exibido pela RedeTV!.

De acordo com os organizadores, o debate será dividido da seguinte forma: os candidatos serão questionados entre si e também por jornalistas. Os concorrentes vão ter um banco de tempo para usarem da melhor forma durante o debate. O modelo será aplicado no primeiro e no terceiro bloco.

Cada um dos dois terá direito a 12 minutos, que podem ser usados conforme eles acharem necessário. Um sorteio vai definir quem vai começar a falar primeiro. A ordem será alternada para que cada um inicie um dos dois blocos. Quando um dos candidatos estiver falando, o outro não poderá se manifestar. Um cronometro irá marcar o tempo de cada um dos dois na tela para que o eleitor acompanhe quanto tempo falta para cada um.

O segundo e o quarto bloco vão ter tempo fixo para as perguntas e respostas. Os jornalistas vão precisar fazer suas perguntas em até um minuto e os candidatos vão ter dois minutos para cada resposta. Ao final do debate, cada candidato terá dois minutos para considerações finais. A ordem também será definida por sorteio.