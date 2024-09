Nunes dobra a aposta em parceria com Tarcísio para assegurar ida ao segundo turno em São Paulo

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 21/09/2024 - 8:00 Para compartilhar:

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), alçou o governador Tarcísio de Freitas (Republlicanos) ao papel de protagonista em fase decisiva de sua campanha pela reeleição na cidade.

Termômetro político

Com um cabo eleitoral nacional, Jair Bolsonaro (PL), que participa timidamente da campanha — em parte porque aliados do prefeito temem que o ex-presidente transfira ao candidato incumbente parte de sua rejeição em regiões periféricas da cidade, onde o emedebista tem bom desempenho — e chegou a dizer que é “cedo” para fazer esse papel, o mesmo não pode se dizer do padrinho estadual.

Ainda na pré-campanha, coube ao governador anunciar o coronel da reserva Ricardo Mello Araújo (PL) como candidato a vice do aliado e fazer um discurso extenso na convenção partidária que oficializou a candidatura de Nunes à reeleição.

Mas as primeiras semanas oficiais da corrida — a partir de 16 de agosto — foram um “termômetro” para Nunes e seu entorno. O prefeito brigava com Guilherme Boulos (PSOL) pela liderança nas pesquisas de intenção de voto e promovia essencialmente obras e programas de sua administração — para conquistar, inclusive, eleitores do presidente Lula (PT) que não associavam o psolista ao petista.

A migração agressiva de eleitores paulistanos de Bolsonaro para Pablo Marçal (PRTB), no entanto, rendeu uma bronca do ex-presidente em Nunes e a promessa de abraçar pautas ideológicas na campanha, com o objetivo de evitar novas debandadas. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o emedebista tem um “arquivo” de materiais de propaganda com o padrinho a fim de usar caso Marçal volte a ameaçá-lo nesse setor do eleitorado.

Padrinho predileto

Ainda com receio de perder espaço entre eleitores menos identificados com a direita, no entanto, a campanha de Nunes encontrou em Tarcísio o “meio termo” ideal na empreitada pela reeleição.

Disposto a mergulhar na campanha, o governador intensificou a participação em agendas e gravou uma série de materiais publicitários para o emedebista. Mas o uso de tudo isso se intensificou nos últimos dias.

Em 49 publicações de Nunes no Instagram entre 17 e 19 de setembro, Tarcísio foi usado explicitamente em oito — vale registrar que, no período, houve debates, entrevistas e agendas sem a participação do padrinho.

Alguns desses posts exibem apenas uma fala de apoio do governador, que tem dado entrevistas e participado de podcasts para elogiar o aliado. Nas agendas conjuntas, a legenda da publicação menciona a presença de Tarcísio antes de relatar o bairro ou razão do compromisso. Em “cortes” de entrevistas, Nunes chama o ex-ministro de “irmão”.

Na quinta-feira, 19, um vídeo no perfil do prefeito tentou emplacar a alcunha “NunesTar”, junção do nome de ambos, em substituição do emblema oficial do candidato — movimento usado em outros pleitos para evocar o voto conjunto, como “BolsoDoria”, nas eleições de 2018, em alusão a João Doria (então no PSDB) e Bolsonaro.

Nunes também levou Tarcísio ao rádio e à televisão, onde tem seis minutos e meio a cada bloco de horário eleitoral e dezenas de inserções (spots comerciais curtos) espalhados pelas programações de emissoras abertas.

A campanha teve de suspender a exibição de uma inserção que tinha 25 de seus 30 segundos ocupados pelo governador, por determinação do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral). A Justiça Eleitoral limita a 25% o tempo que apoiadores de um candidato podem ocupar de suas peças publicitárias — inserções ou programa eleitoral.

Nela, Tarcísio pregava o chamado “voto útil” para derrotar a esquerda na capital paulista, afirmando que a ida de Marçal ao segundo turno seria a “porta de entrada para Boulos”. O mote eram os resultados de pesquisas que mostravam o psolista derrotando o empresário no embate — o contrário do que acontecia contra Nunes.

O vídeo era um trunfo do emedebista para “tomar de volta” eleitores que rejeitam a esquerda, mas bandearam sua intenção de voto para Marçal. No momento mais delicado da campanha, restou “chamar Tarcísio”.

Nas primeiras amostras desde a mudança de estratégia, Nunes liderou as intenções de voto em pesquisa Quaest, com 24%, e viu Marçal oscilar negativamente, caindo para 20%. No levantamento do Datafolha divulgado na quinta, 19, viu a vantagem sobre o candidato do PRTB em eventual segundo turno chegar a 35 pontos — 60% a 25%.

A receita deu sinais positivos e permitiu que Nunes respire mais aliviado até 6 de outubro, data do primeiro turno. Caso avance, contudo, a campanha poderá ter de fazer novos testes e associações a depender do confronto — no segundo turno das eleições de 2022, vale lembrar, Tarcísio recebeu 45,59% dos votos e foi derrotado por Fernando Haddad (PT, 54,41%) na cidade.