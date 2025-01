Nunes desiste de nomear vice para secretaria e inclui ex-prefeito de Jundiaí

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), voltou atrás nesta quinta-feira, 2, e o vice-prefeito Ricardo de Mello Araújo (PL) não assumirá Secretaria de Projetos Estratégicos. O secretário Edsom Ortega, do primeiro mandato, será mantido no cargo.

Perguntado sobre as alterações nas funções do quadro de secretários, Nunes afirmou que Mello Araújo e Ortega trabalharão em conjunto, inclusive na parceria com o governo do Estado para políticas relacionadas à Cracolândia. Ortega estava à frente da iniciativa.

“Não muda muito. Ele continuará a articular funções estratégicas. Com a força de vice-prefeito, ele tem uma articulação melhor com todas as secretarias”, disse Nunes ao lado do vice-prefeito, que ficou em silêncio.

O prefeito também incluiu nesta quinta o ex-prefeito de Jundiaí Luiz Fernando Machado (PL) em sua equipe de governo como novo secretário executivo de Desestatização e Parcerias. A escolha foi feita após o PL pleitear mais espaço na gestão. Trata-se da terceira Secretaria cedida ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A legenda também comandará as pastas de Projetos Estratégicos e Verde e Meio Ambiente.

Machado foi prefeito de Jundiaí por dois mandatos entre 2017 e 2024, além de eleito deputado federal em 2010 e deputado estadual em 2014, período em que esteve envolvido na elaboração de um conjunto de leis que faziam parte do movimento Escola Sem Partido.

Novos nomes foram anunciados após reunião nesta quinta

Ricardo Nunes anunciou e empossou os novos secretários executivos e presidentes das empresas públicas da cidade para o seu próximo mandato. A Secretaria Executiva de Entregas Prioritárias será comandada por Cibele Molina. Já a secretária executiva de Mananciais, Maria Teresa Fedeli, será mantida no cargo. Na seara das agências, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos (SP Regula), focada no plano municipal de desestatização, continuará com o diretor atual, o advogado e ex-secretário de Cultura de São Caetano, João Manoel da Costa Neto. O mesmo ocorre com a Agência de Desenvolvimento (ADE Sampa) que permanecerá sob comando do publicitário Renan Vieira.

Em relação às empresas públicas, a nova diretora-presidente da SP Negócios, órgão responsável por investimentos e exportações do município, é Alessandra Andrade. O novo presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação (Prodam) é Alexandre Modozeni, ex-secretário de Subprefeituras de São Paulo. Já o novo presidente da Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab) será Diogo Soares.

O presidente da São Paulo Turismo (SPTuris) é Gustavo Pires. E o da SP Cine é Lyara Oliveira. A São Paulo Obras (SP Obras), ligada à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, continuará sob a gestão de Marco Alessio Antunes. A São Paulo Parcerias (SP Parcerias), ligada à Secretaria de Governo, ficará sob o comando de Paulo Galli. E a SP Urbanismo, ligada à Secretaria de Urbanismo e Licenciatura, será comandada por Pedro Fernandes.