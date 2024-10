Nunes defende em debate privatização da Sabesp; Boulos alerta sobre ‘Enel da água’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2024 - 22:13 Para compartilhar:

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em debate da Record e do Estadão defendeu a privatização de serviços públicos no Estado de São Paulo e parabenizou seu aliado e governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pela condução do processo da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Em resposta, Guilherme Boulos (PSOL) fez alerta que algo semelhante com a falta de energia na cidade poderia acontecer com a água. “Sabesp pode virar a Enel da água”, disparou.