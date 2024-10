Nunes credita vitória a Tarcísio e alfineta Boulos em discurso

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 19:54 Para compartilhar:

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), creditou a vitória nas eleições municipais deste ano ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu principal padrinho político. De acordo com Nunes, Tarcísio é o “líder maior” e afirmou que ele é o futuro político do país.

Neste domingo, 27, Nunes foi reeleito para mais quatro anos de mandato com 59,3% dos votos. Ele superou Guilherme Boulos (PSOL), que obteve apenas 40,6%.

“Queria deixar agradecimento especial a minha esposa Regina (aclamada), que esteve sempre ao meu lado, em todos os momentos da minha vida e sofreu enormes maldades nessa campanha. E ao líder maior, sem o qual não teríamos ter tido essa vitória, govenador Tarcísio de Freitas. Meu amigo que me deu a mão na hora mais difícil. Conte comigo, meu irmão, para todas as construções do seu destino”, afirmou.

“Vamos governar para todos, porque todos merecem igual respeito por parte de quem governa, aos que acompanharam essa eleição histórica, a democracia deixou uma grande lição, para nós da cidade de São Paulo, o equilíbrio venceu todos os extremismos”, concluiu.

Tarcísio de Freitas foi o principal articulador político da campanha de Nunes. Desde a pré-campanha, o governador paulista foi o responsável por angariar apoios de partidos, além de conseguir o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a candidatura do emedebista.

No discurso da vitória, Ricardo Nunes evitou agradecer Bolsonaro e se limitou a citar o nome do ex-presidente apenas ao falar sobre a indicação do vice, Ricardo Mello Araújo (PL). Ele ainda alfinetou Boulos e disse que as eleições deste ano deram recados contra o extremismo.