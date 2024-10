Nunes cancela participação em debate com Boulos para ir em reunião com Tarcísio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 7:21 Para compartilhar:

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), cancelou a participação no debate com o adversário do segundo turno das eleições na capital paulista, Guilherme Boulos (Psol), que ocorreria na manhã desta quinta-feira, 17.

O debate era promovido pelos veículos RedeTV, Folha de S. Paulo e UOL. Em nota, a campanha do emedebista afirmou que precisou cancelar a presença devido a uma “reunião extraordinária” agendada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Desde a tempestade de sexta-feira passada, foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da Prefeitura. Estão em vista os cancelamentos de outras agendas eleitorais, por conta das mudanças climáticas previstas para sexta-feira”, informou a campanha de Nunes.

De acordo com a organização do debate, com a desistência de Nunes, Boulos será entrevistado sozinho. O psolista será sabatinado no mesmo horário previsto para o debate, como já previa as regras estabelecidas para a realização do evento e assinadas por representantes das campanhas.