Nunes cancela agendas e evita imprensa às vésperas de possível nova crise de chuvas

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 17/10/2024 - 15:22 Para compartilhar:

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), cancelou os compromissos de campanha nesta quinta-feira, 17, e deve ficar recluso nos próximos dias em meio à iminente crise de chuvas que deve atingir a capital paulista a partir de sexta-feira, 18. A agenda do emedebista hoje se restringirá a uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes.

+ Boulos chama Nunes de ‘tio Paulo do Tarcísio’ e critica nova ausência em debate

+ Partido de Tabata libera filiados em segundo turno entre Boulos e Nunes

Nunes chegou a conversar com a imprensa na quarta-feira, 16, e prometeu fiscalizar garagens da Enel com câmeras de monitoramento usadas para coibir a criminalidade. Nesta semana, o prefeito deixou a campanha de lado e tem focado nas agendas da Prefeitura.

Nesta quinta-feira, Ricardo Nunes participaria de um debate promovido pela RedeTV!, em parceria com o UOL e o jornal Folha de S. Paulo. A equipe de campanha confirmou a participação do candidato, mas cancelou durante a madrugada.

A assessoria do prefeito justificou a reunião para o cancelamento, mas o e-mail de convocação do encontro foi enviado no fim da tarde de quarta-feira, enquanto a confirmação de participação foi divulgada por volta das 20h. O debate virou uma sabatina com Guilherme Boulos (PSOL).

Nunes esteve a manhã inteira no Palácio dos Bandeirantes. A reunião, que começaria às 10h, atrasou mais de 1 hora e 20 minutos.

O encontro contou com a presença do prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos), do comandante da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, além das cinco concessionárias que atuam no estado: Enel, Neoenergia Elektro, CPFL, Energisa e EDP. A reunião foi marcada para que as empresas apresentassem um plano de contingência para evitar novos apagões com as fortes chuvas previstas para o fim de semana.

Nunes e Tarcísio frustraram a expectativa de explicações na coletiva de imprensa e nomearam Henguel Ricardo Pereira para falar das ações previstas para evitar uma nova crise energética. A ideia é enviar funcionários da Defesa Civil para os centros de operações das empresas a fim de fiscalizar as ações durante o fim de semana.

Tanto o prefeito quanto o governador emendaram uma nova reunião, a portas fechadas, no Palácio. Questionada sobre a possibilidade de uma entrevista, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que Ricardo Nunes não pretende conversar com os jornalistas.

Nunes ainda tinha prevista uma sabatina e duas agendas de campanha. Todas foram canceladas.