Nunes, Boulos e Datena ameaçam não participar de debate com jornalistas na plateia

As campanhas de Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) ameaçaram não participar de um debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo neste domingo, 1, caso a imprensa tivesse lugar no teatro onde será realizado o evento. Quarto confronto entre os candidatos, o debate é promovido pela TV Gazeta e My News.

A organização chegou a reservar uma área ao fundo da plateia para os jornalistas que cobrem o debate. As campanhas questionaram os organizadores, afirmaram que a entrada não estava prevista nas regras e ameaçaram não participarem.

Em conversa com o site IstoÉ e com jornalistas que acompanharam as discussões, as campanhas afirmaram que as regras precisariam ser cumprida, o que foi uma das exigências para a participação. Outro ponto questionado é que os jornalistas entrariam com celulares na plateia, o que foi proibido para os assessores.

De acordo com as regras, a proibição de celulares foi provocada pela onda de lives feitas nos intervalos dos debates, principalmente pelo candidato Pablo Marçal (PRTB).

As campanhas escolheram apenas dois assessores para terem acesso à plateia, enquanto os outros foram alocados na mesmas sala dos jornalistas. Na avaliação dos assessores dos candidatos, se os jornalistas entrassem, todos os assessores deveriam entrar.

Volta de candidatos

Esse é o quarto debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, mas apenas o terceiro com a participação de todos os primeiros colocados nas pesquisas.

Datena, Boulos e Nunes voltam aos debates após as repercussões negativas da desistência do último embate e após amarrarem as regras com os organizadores. O trio deixou de comparecer ao debate promovido pela revista Veja há duas semanas.