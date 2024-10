Nunes ataca Tabata e Boulos e diz que seu governo é superior aos do PSB e PSOL

Giorgia Cavicchioli, João Vitor Revedilhoi Giorgia Cavicchioli, João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 03/10/2024 - 23:33 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) atacou Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) durante o debate realizado pela TV Globo nesta quinta-feira, 3. De acordo com o emedebista, o governo paulistano é melhor se comparado com cidades governadas pelo PSOL e PSB.

A fala aconteceu durante uma tabelinha com Pablo Marçal (PRTB), que questionou Nunes sobre educação. Ao citar dados sobre o Índice Nacional de Educação Básica (Ideb), o atual prefeito disse que os dados são superiores aos aliados dos adversários.

“No IDEB, se pegar os anos finais, a média no Brasil foi de 4,6. Em São Paulo foi de 4,8. Por exemplo, estamos melhor que cidades governadas pelo PSB e PSOL”, afirmou.

A mira de Nunes foi apontada na tentativa de arrancar votos de Tabata na reta final da disputa pela prefeitura de São Paulo. Mesmo estando empatado tecnicamente com Marçal e Boulos, a campanha do emedebista tem visto a chance de fuga de votos para Tabata em algumas pesquisas e tenta reverter o quadro a três dias do pleito.

Tabata e Boulos versus Nunes

O primeiro bloco do debate da TV Globo entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, nesta quinta-feira, 03, foi marcado pela tabelinha feita entre Tabata Amaral (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL) com o foco de atacar Ricardo Nunes (MDB).

Boulos iniciou seu tempo criticando Nunes e sua gestão em relação à saúde no município, dizendo que o atual prefeito fala sobre a situação como se ela estivesse controlada e exemplar, mas que não via nenhum avanço nesse sentido na cidade. Então, o candidato direcionou sua pergunta à Tabata, perguntando se ela considerava que Nunes tinha feito uma boa gestão na área.

Como resposta, Tabata, que já havia chamado Nunes de “prefeito pequeno” em sua pergunta para o atual gestor, afirmou que ela já tinha recebido algumas denúncias de que pessoas amigas da prefeitura recebem prioridade na fila de atendimento nos hospitais. “A gente tá cansado de ouvir”, disse.

“Na minha gestão, você vai saber qual é a sua posição na fila. A primeira coisa é organizar a fila. É a gente garantir que ninguém vai passar mais de um mês”, disse a candidata, que também firmou um compromisso de contratar tratamento privado para o cidadão que não conseguir ser atendido no prazo de 30 dias.

Em seguida, Boulos afirmou que vai criar o Poupatempo da Saúde em São Paulo e que vai contar com a ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de sua vice Marta Suplicy (PT) para que esse projeto saia do papel, caso ganhe o pleito. “A gente vai zerar a fila de exame”, disse.

Após a fala de Boulos, Tabata ainda disse que o problema de São Paulo não é a falta de recursos, mas sim a “falta de coragem e de trabalho duro para enfrentar a corrupção”.