Nunes ataca Marçal e chama adversário de ‘delinquente’ e ‘envolvido com o PCC’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 9:12 Para compartilhar:

O candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), falou nesta segunda-feira, 2, em sabatina promovida pela Rádio Eldorado sobre o debate da TV Gazeta neste domingo, dia 1º. Questionado sobre a falta de apresentação de propostas e as inúmeras ofensas proferidas entre todos os políticos durante a transmissão, o atual prefeito chamou Pablo Marçal (PRTB) de “bandido” e “delinquente”.

Citou uma matéria do portal UOL que divulgou áudios do candidato em esquema de fraudes bancárias. E afirmou que o adversário do PRTB está envolvido com o PCC.

“Se não tivesse uma figura dessa, um delinquente que está envolvido com o PCC, que até o piloto do avião dele está envolvido com o narcotráfico… o problema é que a Justiça Eleitoral acabou aceitando o registro desse PRTB envolvido com o crime organizado, como tem demonstrado as matérias, aí vem um personagem para cena que você não vai tratar um personagem desse com por favor e dá licença”, disse.