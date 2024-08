Nunes aposta em moderação, enquanto Boulos investe em ataques a adversários no primeiro dia de propaganda eleitoral

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 30/08/2024 - 13:31 Para compartilhar:

O primeiro dia de propaganda eleitoral obrigatória foi marcado pela moderação do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) nas falas, enquanto o candidato Guilherme Boulos (PSOL) usou parte do seu tempo para atacar Nunes e Pablo Marçal (PRTB).

Outros dois candidatos com direito a tempo de TV — porém, bem mais curtos —, são José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB). O tucano usou seu tempo para mandar recados velados a Nunes. Já Tabata preferiu mostrar como cuidará da periferia caso seja eleita.

Marçal e Marina Helena (Novo) não têm direito a tempo de televisão. Os partidos não atingiram a cláusula de barreira nas eleições de 2022, regra que autoriza o uso da propaganda eleitoral e a participação em debates. O mesmo acontece com os candidatos Altino Prazeres (PSTU), Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Bebeto Haddad (Democracia Cristã).

As propagandas de rádio e TV serão veiculadas de segunda à sábado até o dia 3 de outubro. Os candidatos a prefeito terão 10 minutos nos quatro blocos eleitorais para apresentar suas propostas. Eles ainda terão inserções durante as programações.

No rádio: das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10;

na televisão: das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Ricardo Nunes

Nunes foi o primeiro a dar seu recado na propaganda de rádio. Com pouco mais de seis minutos de gravação — por conta da coligação com mais de 12 partidos —, o candidato à reeleição tentou mostrar os trabalhos feitos durante sua gestão e exaltou a própria história.

Além de comentar as origens na Zona Sul e citar a vida como empreendedor, a campanha focou no trabalho como vereador e na relatoria do Orçamento da cidade para mostrar o seu conhecimento da cidade.

O mesmo discurso adotou na propaganda de TV. Usou o tempo para contar a história, citou a família e os feitos de sua gestão, herdada de Bruno Covas (PSDB), que morreu em 2021 em decorrência de um câncer.

José Luiz Datena

Datena usou seus 35 segundos de propaganda de rádio para mandar recados velados a Ricardo Nunes. O apresentador afirmou que há candidatos que “contam mentiras” e que prometem “o que já não cumpriram”.

“O que tem de gente contando mentiras por aí, batendo no peito e dizendo que vai fazer coisas que não tem coragem para fazer, não está no gibi. Promete o que já não cumpriram”, afirmou, em indireta à Nunes.

Na propaganda da TV, Datena apelou para seu histórico, que é o único que poderá combater o crime organizado, e prometeu colocar o pobre no orçamento da capital.

Tabata Amaral

A candidata Tabata Amaral focou na estratégia de colar sua imagem como uma representante da periferia de São Paulo. Na TV o discurso foi semelhante, com foco nas origens e nos problemas das regiões mais afastadas da capital.

O conteúdo é mais ameno do que o publicado nas redes sociais. Na internet, Tabata tem investido em ataques e citações de processos contra Marçal para tentar arrancar votos do candidato do PRTB. Em vídeos, ela ainda acusa Nunes e Boulos de não comentarem as acusações contra o adversário por ser benéfico para ambos no segundo turno.

Guilherme Boulos

Boulos afirmou que usará seu tempo de TV para apresentar propostas, mas não chegou a apresentar nenhuma no primeiro dia. Em pouco mais de 2 minutos de espaço, o deputado aproveitou para atacar Ricardo Nunes e Pablo Marçal.

O candidato tentou associar ambos ao bolsonarismo, o que classificou como uma “ameaça” que vem com “grosseria” e “incompetência”. Nunes tem o apoio oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto Marçal flerta com o ex-chefe do Planalto.

Boulos ainda chamou Nunes de “covarde” e afirmou que que o prefeito “só resolveu aparecer na véspera da eleição”. Ele ainda disse que Marçal é “oportunista” e que o candidato “prosperou no mundo do crime”, em indireta à condenação do coach por furto qualificado em 2010. Pablo Marçal foi condenado pela Justiça Federal de Goiás, mas o crime prescreveu em 2018.

Na propaganda de TV, o psolista investiu em um tom mais ameno. O candidato atrelou a imagem dele à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participou da peça tomando café da manhã na casa de Boulos.