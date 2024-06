Nunes adia para sexta-feira a escolha para vice na chapa

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 20/06/2024 - 0:32 Para compartilhar:

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), adiou para sexta-feira, 21, a definição para seu vice na chapa das eleições municipais deste ano. Segundo o emedebista, faltam ‘detalhes’ para fechar o acordo.

Nunes participou nesta quarta-feira, 19, de um jantar oferecido pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aos 11 partidos que entregam a base do prefeito para o pleito. No encontro, ficou decidido que a vice será de indicação do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O nome mais próximo é do coronel Ricardo Mello Araújo, nome indicado por Bolsonaro . Correm por fora da disputa as vereadoras Rute Costa e Sonaira Fernandes, além da advogada Zulaiê Cobra. Essa última é novidade na lista de cotados.

Aos jornalistas, Tarcísio de Freitas afirmou que deve conversar com Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para chancelar a indicação. O governador não expôs outros detalhes para confirmar o vice na chapa de Ricardo Nunes.

“Alguns detalhes só para gente anunciar nos próximos dias. Há consenso entre os 12 partidos” disse Tarcísio.

“Temos excelentes quadros. É só mais uma ou duas conversas para anunciarmos”, concluiu.

Tarcísio e Nunes afirmaram não haver objeções ao nome de Mello Araújo. Segundo o governador, até o vereador Milton Leite (União Brasil), que peitava o cargo, acatou o nome.

“A recepção é excelente. Tem zero objeção ao nome do coronel”, declarou Tarcísio.

Participaram do encontro presidentes e representantes dos 11 partidos que compõem a chapa de Nunes. Além do presidente do MDB, Baleia Rossi, estavam no jantar os deputados Marcos Pereira (Republicanos), Paulinho da Força (Solidariedade), o senador Ciro Nogueira (Progressistas) e o secretário de Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD).

Milton Leite participou do encontro de forma virtual. Já o presidente do União, Antônio Rueda, conversou com Ricardo Nunes por telefone.

Tarcísio garantiu o apoio do União Brasil a Nunes, mesmo que a legenda ainda aposte oficialmente na pré-candidatura de Kim Kataguiri. O governador elogiou o parlamentar, mas afirmou não ser a hora do líder do Movimento Brasil Livre (MBL).

“O União está fechado com o projeto. [O Kim] é um grande quadro, tem um potencial incrível, tem um futuro incrível, é uma aposta para o futuro, mas neste momento entendemos que nosso projeto é com o Nunes”, ressaltou o chefe do Bandeirantes.