Nunes a Tarcísio: Quero agradecer ao nosso líder maior, sem o qual não teríamos vitória

27/10/2024 - 21:06

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), enalteceu o apoio do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em sua campanha para a reeleição do executivo municipal. Nunes exaltou o papel do governador em discurso após o resultado que garantiu a sua reeleição neste domingo, 27.

“Quero agradecer ao líder maior sem o qual essa vitória não seria possível. O meu amigo que me deu a mão na hora mais difícil, o governador Tarcísio de Freitas”, esbravejou o prefeito.

Nunes enfatizou que “a hora das diferenças políticas passou”, e que o intuito agora é governar para todos. “Todos merecem igual respeito por parte de quem governa”, afirmou. O prefeito reeleito ainda disse que a eleição em São Paulo foi histórica e que a democracia deixou uma lição para o Estado e para o País. “O equilíbrio venceu todos os extremismos”, pontuou.

O atual chefe do executivo municipal afirmou que “quem não tiver realizações e algo concreto, terá cada vez mais dificuldade”. “O que o povo precisa é de emprego, saúde, educação, segurança e oportunidades”, disse.

Nunes ainda evocou a memória do prefeito Bruno Covas em discurso, morto em 2021 em decorrência de um câncer.