“Nunca teve nada com ela”, diz mãe de Gugu sobre relação do filho com Rose Miriam

A briga judicial envolvendo a herança de Gugu Liberato, que morreu aos 60 anos em novembro do ano passado, ganhou mais um capítulo na noite desse domingo (2). O Fantástico, programa da TV Globo, produziu uma extensa reportagem abordando o caso.

Durante a exibição da matéria, dona Maria do Céu, de 90 anos, mãe do apresentador, falou sobre a relação do filho com Rose Miriam, com quem Gugu teve três filhos, mas que nunca foi casado oficialmente. “Ele nunca teve nada com ela. Ela vivia completamente separada dele”, afirmou dona Maria do Céu.

Ela diz também que o filho tinha uma boa relação com Rose Miriam e que não deixava faltar nada. “Ele dava tudo que ela [Rose Miriam] queria. Não só pra ela, mas pra toda a família”, disse.

Carlos Regina e Dilermando Cigagna Júnior, advogados da família de Gugu nesse caso, explicaram na reportagem que os dois não tinham uma vida em conjunto. Além disso, garantiram que vão apresentar um contrato assinado por Rose em 2011 e que deixa isso muito claro. “Eu falo isso e juro porque eu sei que eles não tinham nada”, afirma um dos profissionais.

O lado de Rose Miriam também foi ouvido na matéria. Nelson Willians, advogado da mãe dos filhos de Gugu, afirma que, para ele, Rose sempre foi esposa do apresentador. “Somente depois da abertura do inventário, ela se tornou amiga?”, questionou.

O advogado, que defende a relação da sua cliente com Gugu, fala também em uma atitude desproporcional por parte dos familiares do comunicador. “Isso é de uma desumanidade sem tamanho de um caráter da Rose”, afirmou. “Hoje a Rose vive de empréstimos. Ela pega de amigos porque Gugu Liberato sempre foi provedor de tudo”, completou.