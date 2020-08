“Nunca presenciei tamanho desrespeito”, diz Romero Britto sobre vídeo

O artista plástico Romero Britto falou sobre o vídeo em que uma mulher quebra uma de suas esculturas no Conversa com Bial, da TV Globo, nesta terça-feira (18). A caso ocorreu em 2017, no entanto, a gravação só viralizou este mês.

“Todos podem ver que fui vítima de uma pessoa que foi a uma das minhas galerias e quebrou uma peça que havia ganhado. Uma peça como aquela de porcelana ao quebrar poderia ter causado danos a mim, a ela ou qualquer outra pessoa no local. Nunca presenciei tamanho desrespeito em toda minha carreira”, disse Romero.

“Infelizmente, temos pessoas lutando contra o sucesso dos outros ao invés de focar em seu próprio sucesso, maneiras de ajudar o mundo e ser relevantes pra sociedade”, afirmou. Ao Conversa com Bial, ele também falou sobre as críticas que recebe: “Eu não posso controlar isso”.

O vídeo em questão, que teria sido gravado em 2017, viralizou nas redes sociais na última sexta-feira (14). A mulher que quebra a obra afirma que o artista teria tratado mal os funcionários dele em um restaurante. Durante o programa, o apresentador Pedro Bial comparou o artista a outro brasileiro conhecido internacionalmente: “Romero Britto é equivalente ao escritor Paulo Coelho nas artes plásticas”.

Veja também