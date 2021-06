‘Nunca imaginei te ver aqui’, diz viúva de MC Kevin ao visitar túmulo do cantor

Deolane Bezerra aproveitou o Dia dos Namorados (12) para visitar o túmulo do marido, o cantor MC Kevin, que morreu ao cair da janela do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro. A viúva comprou um arranjo de flores brancas para deixar na lápide do marido.

+ Influencer denuncia perseguição e chora ao desabafar: ‘Estou vivendo com medo’

+ No Dia dos Namorados, Daiana Garbin publica primeira foto com Thiago Leifert: ‘Há 11 anos’

A advogada publicou no Instagram uma homenagem ao falecido. “Nunca imaginei ter que vir aqui para falar o quanto eu te amo. Feliz Dia dos Namorados, esse ano só pude te presentear com flores, mas um dia te encontro. Te amo, meu menino”, escreveu.

Veja também