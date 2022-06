‘Nunca imaginei que meu 1º WTA viesse na grama’, vibra Bia Maia Brasileira até teve um branco na primeira entrevista após título inédito

Beatriz Haddad Maia, número 48 do mundo, teve uma pequena pane na primeira entrevista como nova campeã de WTA, justo na grama, em Nottingham, na Inglaterra, após bater a americana Alison Riske por 6/4 1/6 6/3 neste domingo.





A brasileira agradeceu a torcida e disse esquecer o que iria falar, mas seguiu: “É incrível que nunca pensei na minha vida que meu primeiro WTA viria na grama. Por conta disso, cheguei aqui sem nenhuma expectativa , vim para melhor meu jogo, a cada ponto dando meu 100%. Ganhei a primeira rodada no terceiro set, na segunda rodada estava set e quebra abaixo . Só queria lutar e cheguei mais forte para essa final . Estou muito feliz com esse título aqui, Nottingham estará no meu coração, sem dúvida”.

