‘Nunca haverá um Estado palestino com Hamas’, dizem EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/04/2024 - 16:01

WASHINGTON, 25 ABR (ANSA) – O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, garantiu que jamais terá um Estado palestino com o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Os comentários do funcionário do governo norte-americano foram feitos pouco tempo depois de Khalil Al-Hayya, uma alta autoridade ligada ao Hamas, afirmar à agência Associated Press que o grupo poderá se desarmar e colocar em prática uma trégua de vários anos se Israel aceitar a criação de um Estado palestino independente.

“Nunca haverá um Estado palestino com o Hamas. Os Estados Unidos apoiam uma solução de dois Estados, mas para que isto aconteça, requer liderança de ambos os lados para garantir a paz”, disse Kirby.

Ele acrescentou que a solução de dois Estados será possivelmente alcançada somente através de negociações diretas entre os israelenses e a Autoridade Palestina, não estando sob o controle do Hamas.

“Eles podem acabar com a guerra agora. Se realmente acreditassem em um Estado para o povo palestino, não teriam violado o cessar-fogo que vigorou em outubro”, finalizou.

(ANSA).