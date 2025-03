‘Nunca estivemos tão perto de um acordo de paz’, diz Casa Branca

WASHINGTON, 17 MAR (ANSA) – A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, não deu detalhes sobre o telefonema entre os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia, mas mostrou otimismo com as negociações de paz na Ucrânia.

“Não quero atrapalhar essas negociações, mas posso dizer que estamos a 10 metros da paz. Nunca estivemos tão perto de um acordo quanto agora. O presidente [Trump], como vocês sabem, está determinado a alcançar um [acordo]”, afirmou Leavitt.

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, avaliou que a conversa agendada para amanhã (18) entre os líderes é um passo importante e mostra que Washington e Moscou estão no caminho certo para restaurar as suas relações bilaterais.

O representante do governo russo acrescentou que ainda não há informações sobre quando Putin e Trump poderão se encontrar presencialmente.

“Ainda é impossível falar sobre isso no momento, porque não há pistas. [Caso ocorra] Claro que a reunião será preparada dentro do prazo que os próprios chefes de Estado estabelecerão, mas, por enquanto, estamos esperando a conversa telefônica”, declarou.

Já em uma entrevista ao jornalista Pavel Zarubin, Peskov mencionou que foram necessários “alguns dias” para organizar a conversa. Além disso, os mandatários deverão discutir possíveis soluções negociadas para o conflito na Ucrânia.

O site Semafor, citando diversas fontes, o governo Trump está discutindo o reconhecimento da Crimeia como russa em um esforço para acabar com o conflito no leste europeu. Além disso, a administração republicana pensa em pressionar a Organização das Nações Unidas (ONU) seguir o mesmo passo. (ANSA).