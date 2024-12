‘Nunca estivemos tão perto de acordo’ sobre reféns em Gaza, diz ministro israelense

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2024 - 16:28 Para compartilhar:

Os negociadores israelenses “nunca estiveram tão perto de um acordo” para a libertação de reféns em Gaza desde a trégua de novembro de 2023 na guerra entre Israel e Hamas, declarou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, nesta segunda-feira (16).

“Nunca estivemos tão perto de um acordo sobre os reféns desde o acordo anterior”, disse o ministro diante dos membros da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento israelense, informou à AFP seu porta-voz, que confirmou as declarações de Katz nesta sessão a portas fechadas, citadas pela imprensa israelense.

“No que diz respeito às possibilidades de se chegar a um acordo de troca de presos e de cessar-fogo entre a ocupação [Israel] e a resistência [o Hamas e outro grupos palestinos], acho que de fato estamos mais perto do objetivo como nunca estivemos até agora”, declarou à AFP, sob a condição do anonimato, um dirigente do Hamas contactado em Doha.

Mas isto “se [o primeiro-ministro israelense] Netanyahu não fizer descarrilar as coisas intencionalmente como fez a cada vez”, acrescentou.

Em novembro de 2023, uma trégua de uma semana, a única realizada até agora na guerra desencadeada em 7 de outubro daquele ano pelo ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas em território israelense, facilitou a libertação de 105 reféns retidos na Faixa de Gaza e 240 palestinos detidos em prisões israelenses.

Todos os esforços da mediação realizados por Egito, Estados Unidos e Catar desde então para tentar obter uma nova trégua fracassaram.

No começo de novembro, o Catar anunciou que suspendia seus esforços e criticou os dois beligerantes por sua total falta de vontade para alcançar um acordo.

Mas há algumas semanas os esforços diplomáticos foram retomados, desta vez realizados de forma concertada por Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia.

