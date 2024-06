‘Nunca estive no armário’, diz Cassio Scapin, ex-‘Castelo Rá-Tim-Bum’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 11:49 Para compartilhar:

Famoso por dar vida ao eterno personagem Nino, de “Castelo Rá-Tim-Bum“, Cassio Scapin recentemente falou sobre a chegada de seus 60 anos. Em entrevista ao “gshow”, o ator também comentou sua sexualidade e o namoro com o farmacêutico Diego Redondaro.

“Me perguntaram outro dia quando é que eu saí do armário. Eu falei: ‘Amor, não saí porque não entrei’. Nunca estive no armário, vocês viram o que vocês quiseram ver”, pontuou, enfático. “Na primeira Parada [LGBTQIA+] eu estava, quando não tinha cordão de isolamento, quando a gente não sabia se ia apanhar da polícia, lá nos idos dos anos 90. Fomos para a rua. Não preciso a cada momento dar satisfação, ou dizer alguma coisa sobre a minha relação pessoal, com quem estou ou quem deixei de estar.”

Cassio e Diego namoram desde 2019, sem pretensão de casar. Também ao portal, o ator defendeu: “O casamento estabelece todos os padrões de tradição e propriedade. Não quero reproduzir esse esquema”.

Chegada dos 60 anos

Atualmente com 59 anos, Scapin comemora seis décadas de vida em dezembro. Sobre isso, ele desabafa: “Nunca tive crise, nem aos 30, nem 40, nem aos 50. Aos 60, pegou. Aos 60 é a constatação objetiva que você não dobra mais. O que acontece é que você é arremessado de uma maneira muito impiedosa à finitude, e à finitude de tudo”.

E comentou, honesto: “Não quero engolir sapo, não preciso mais. Todas as questões que a gente atravessa na vida, de fama, sucesso, dinheiro, essas fases eu já passei por todas […] O que me pega muito daqui pra frente é a questão de ‘até quando vai durar minha autonomia física e mental?’. Porque, uma vez perdido isso, eu não tenho interesse mais”.

Apesar disso, vale ressaltar que o ator segue uma rotina intensa de exercícios físicos — academia e balé clássico —, que exibe nas redes sociais.

