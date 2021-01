“Nunca estamos 100% confortáveis”, diz filha de Fátima Bernardes e Bonner sobre o corpo

Em seu Instagram, Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e Willian Bonner, falou sobre seu corpo.

“Acho que a gente nunca está 100% confortável com o nosso corpo, ainda mais sendo mulher. Com o tempo, quanto menos a gente vai se comparando com os outros, mas a gente vai se aceitando como é”, disse.

Ela ainda contou como é a convivência com os padrastos, o namorado da mãe, o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) e a esposa do pai, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Na rede social, Beatriz disse que se dá bem com todos.

Além de Beatriz, Fátima e Bonner também são pais de Laura e Vinícius, de 23 anos (todos são trigêmeos).

