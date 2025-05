‘Nunca era suficiente’, diz marido de Carol Nakamura ao anunciar fim do casamento

Com um forte desabafo nas redes sociais, o ator Guilherme Leonel, de 33 anos, anunciou o fim do casamento com Carol Nakamura, de 42, na manhã desta segunda-feira, 12. Os dois estavam casados desde 2020.

Na publicação, Leonel alegou ter se esforçado pelo relacionamento e para realizar os sonhos da esposa. “Realizei vários sonhos que você tinha, dentre eles ter sua casa própria e gravar uma série”, escreveu em seu perfil no Instagram.

“Ao longo desses anos, atravessei algumas crises por causa das pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular”, continuou.

Guilherme ainda revelou que o “pagamento” foi a depressão e a síndrome do pânico. “Nunca era o suficiente para você, sempre era pouco.”

“Não vou me aprofundar no motivo do término, mas vocês saberão após esta postagem”, completou.

Veja abaixo a publicação de Guilherme Leonel na íntegra!