‘Nunca apoiei qualquer tipo de ato’, diz deputado do PL alvo de operação da PF

O deputado federal Carlos Jordy (PL) foi alvo na manhã desta quinta-feira, 18, da 2ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela PF (Polícia Federal) com o objetivo de identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Por meio de uma publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou: “Nunca apoiei qualquer tipo de ato”.

“Eu não tinha noção do que se tratava, até ter acesso às notícias que estão circulando e falando sobre a questão do 8 de janeiro. É inacreditável o que estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes (do Supremo Tribunal Federal). Isso é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo em uma ditadura”, disse o deputado.

Busca e apreensão da PF por determinação de Alexandre de Moraes. Operação Lesa Pátria. Uma medida autoritária, sem fundamento, sem indício algum, que somente visa perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas de eleição municipal. pic.twitter.com/jE5pM3Bcd2 — Carlos Jordy (@carlosjordy) January 18, 2024

No total, a corporação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, nos estados do Rio de Janeiro (8) e no Distrito Federal (2).

“Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime”, informou a PF.

Em seu segundo mandato consecutivo como deputado federal, Carlos Jordy foi reeleito em 2022 com mais de 114 mil votos no Rio de Janeiro. Natural de Niterói, Jordy também já foi vereador da cidade entre 2017 e 2019.

