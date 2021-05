Números mostram o bom momento de Pedro Henrique no Furacão

A defesa do Athletico é uma melhores do Brasil e Pedro Henrique exerce um papel fundamental na solidez do sistema defensivo. Na temporada de 2021, Pedro disputou 6 jogos, todos eles pela Sul-Americana, e teve atuações impecáveis tecnicamente. Nesta sequência, a equipe sofreu apenas um gol e ele cometeu somente 2 faltas. Quando comparado aos demais jogadores da equipe, que disputaram no mínimo 3 jogos, o zagueiro é o líder da equipe em lançamentos certos (41), em cortes (20) e em divididas ganhas (34).

‘Fico feliz demais em estar ajudando nosso time com esses números. Tenho trabalhado muito para atingir o melhor nível e sempre me cobro todos os dias para ir além. Lógico que temos muito ainda a evoluir, mas estou feliz com a união do nosso grupo e toda dedicação que a equipe vem demonstrando. É apenas o começo da temporada, e temos muitos objetivos até o final do ano. Queremos brigar por todas as competições em que estivermos e dar alegrias ao nosso torcedor’, disse Pedro.

O zagueiro de 25 anos chegou em definitivo ao Athletico para a disputa do Brasileirão de 2020 e desde então disputou 42 jogos, sendo todos como titular. Na edição do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Furacão teve a segunda melhor defesa com 36 gols sofridos nas 38 rodadas, ou seja, média inferior a um gol por jogo. E Pedro Henrique foi muito importante para esses números positivos no sistema defensivo. Nas 30 partidas em que atuou como titular, foi o 4° melhor zagueiro da Série A em passes certos (1.596), o 2° melhor em lançamentos certos (188) e cometeu apenas 19 faltas, ou seja, uma média de 0,6 falta/jogo. Com este desempenho, Pedro foi o melhor zagueiro do Brasil e o 10° melhor jogador da Série A com média de 7.3, segundo o SofaScore.

Pedro Henrique também se destaca dentro do elenco do Furacão. Quando comparado com os demais zagueiros, ele foi o líder em divididas ganhas (158) e o líder em desarmes (43), sendo mais que o dobro do companheiro de equipe Thiago Heleno.

Um dos pilares do Furacão para o Campeonato Brasileiro, Pedro Henrique tem contrato até o fim de 2024. O zagueiro vem mantendo exibições irretocáveis que o credenciam hoje como um dos melhores zagueiros do país.

