Número mortos por ciclone no sul do Brasil sobe para 40

Quarto ciclone extratropical desde junho deixou rastro de destruição em pelo menos 79 municípios do Rio Grande do Sul. Mais de 6 mil estão desalojados ou desabrigados, e outras nove pessoas seguem desaparecidas.As fortes chuvas causadas pela passagem de um ciclone extratropical que avança desde o início desta semana pela região Sul do Brasil já deixaram um saldo de ao menos 40 mortos, segundo dados oficiais atualizados nesta quinta-feira (07/09).

Outras nove pessoas seguem desaparecidas, todas no município de Muçum, no Rio Grande do Sul, estado que mais sofreu com as chuvas e que contabiliza até agora 39 óbitos, mais de 2.500 desabrigados e outros 3.500 desalojados no estado.

Houve danos em 79 municípios gaúchos; fortes ventos e enchentes levaram ao bloqueio de estradas e isolaram comunidades inteiras. O Vale do Taquari, na região central gaúcha, foi a área mais afetada.

Na última segunda, uma outra morte foi registrada em Santa Catarina, onde um homem morreu ao ter o carro atingido por uma árvore.

Estado de calamidade

Após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretar situação de calamidade pública nos municípios afetados pelas chuvas, o governo federal deu aval à medida nesta quinta-feira (7). Com isso, eles devem ter acesso facilitado a recursos para reagir à catástrofe.

Segundo com a Defesa Civil gaúcha, 14 das 39 mortes no estado ocorreram em Muçum, onde as chuvas inundaram grande parte do município e muitos moradores foram obrigados a se refugiar nos telhados das suas casas.

O ciclone desta semana é o quarto ciclone extratropical a atingir o Rio Grande do Sul desde junho, quando outro ciclone causou a morte de 16 pessoas. Em julho, o fenômeno se repetiu, deixando três mortos e cerca de 1 milhão de pessoas sem eletricidade. Um terceiro ciclone passou em agosto, sem deixar grandes danos.

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a situação e disse que todo o governo federal se coloca à disposição do governo gaúcho. Já Leite suspendeu as comemorações do 7 de Setembro e prometeu que "não faltarão recursos do governo do Estado para a reconstrução" do Vale do Taquari. O governador sobrevoou as áreas afetadas na quarta.

Mais temporais são esperados na região

Para o feriado do Dia da Independência, a metade sul do estado deve se preparar para fortes chuvas e temporais, com risco de ventania e queda de granizo. Em outras áreas do estado, incluindo os Vales do Caí e do Taquari, a Serra e o Planalto, as pancadas de chuva com raios poderão acontecer a qualquer hora do dia, desde a madrugada, mas com algumas pausas.

