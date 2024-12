Número de vitimas da ponte que caiu em Tocantins sobe para nove

Após encontrar mais uma vítima fatal nesta quinta-feira, 27, o Corpo de Bombeiros de Tocantins atualizou os números de vítimas do acidente da Ponte Juscelino Kubistchek em 22 de dezembro. Segundo relatório, até o momento são 9 mortos e 8 desaparecidos.

O levantamento divulgado na noite de ontem traz também que das 9 vítimas fatais, duas não foram identificadas até então devido a dificuldade para realizar a retirada dos corpos do local do acidente. De acordo com o os bombeiros, ainda está sendo estudada a melhor forma para retira-las.

Vitima encontrada longe do acidente

Durante as buscas nessa quinta-feira, foi encontrado o corpo de uma mulher de 48 anos, que não teve a identidade revelada. De acordo com a Marinha, a mulher teria sido localizada por moradores a seis quilômetros do local do acidente, que aconteceu entre as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA).

Ainda segundo a Marinha, a força-tarefa de mergulhadores localizou duas motos, uma caminhonete, um caminhão com a carga de defensivos agrícolas preservada. Na área de buscas, testes de qualidade da água são feitos por militares especializados em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR) e, até o momento, não foram constatadas alterações causadas por agentes químicos.

Reforço nas buscas

O trabalho de busca vêm ganhando reforços de contingente e maquinários. Nesta quinta, por exemplo, a Força Aérea Brasileira (FAB) transportou até o aeroporto de Imperatriz, no Maranhão, uma câmara hiperbárica da Marinha, que permitirá a realização de mergulhos de profundidades maiores que 30 metros.

A Polícia Federal (PF), que também atua nas operações, utiliza dois drones subaquáticos para ajudar a localizar as vítimas e os caminhões submersos. O trabalho é realizado pelo Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal, que fará uma varredura no Rio Tocantins. Um drone subaquático da Transpetro também está sendo usado.

Na lista, também está um sonar “sidescan”, um instrumento que ajuda a identificar a posição dos veículos submersos. A ferramenta ajuda a garantir que os mergulhadores atuem de forma mais precisa e otimizada dentro do tempo diário que eles têm disponível.

E existe, ainda, a previsão de a equipe contar, com um médico hiperbárico, dois enfermeiros hiperbáricos e um operador da empresa Geosaker, especializada em inspeções subaquáticas que está auxiliando de forma voluntária nas buscas, que também devem chegar nos próximos dias.