Número de pessoas trabalhando no agronegócio cresce 1,4% no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/12/2023 - 12:02 Para compartilhar:

São Paulo, 22 – O agronegócio empregou 28,5 milhões de pessoas no 3º trimestre de 2023, 1,4% acima do alcançado em igual período de 2022, quando 28,104 milhões de pessoas estavam trabalhando no setor. Os dados são do Boletim Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro, divulgado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). A participação do setor no total de ocupações do Brasil foi de 26,8%.

O segmento que mais contribuiu para o desempenho do 3º trimestre foi o de agrosserviços, com expansão de 8,1% (744,25 mil pessoas), seguido pelo de insumos, que aumentou em 9,4% (26,50 mil pessoas).

“O avanço em ambos os segmentos deve refletir o excelente desempenho da produção agrícola dentro da porteira”, apontou o estudo.

O rendimento mensal dos empregados assalariados no agronegócio brasileiro cresceu 3,4% no período, enquanto o dos empregadores aumentou 3,5%.

“O estudo aponta também que a expansão do ganho real observado para os trabalhadores por conta própria do agronegócio foi de 2,4% no terceiro trimestre deste ano em relação ao terceiro trimestre de 2022”, afirmou a CNA, em nota.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias