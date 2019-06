Número de pedidos de refúgio mais que dobra no Brasi em 2018

SÃO PAULO, 19 JUN (ANSA) – O Brasil recebeu 80 mil pedidos de refúgio em 2018 e se tornou o sexto maior destino de novas solicitações em todo o mundo, principalmente em função da crise na Venezuela.

Os números estão no relatório “Tendências Globais 2018”, divulgado nesta quarta-feira (19) pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

O Brasil vem registrando um crescimento contínuo no número de novos pedidos de refúgio, que passaram de 10,3 mil em 2016 para 33,8 mil em 2017, antes de mais do que dobrar para 80 mil em 2018.

Desse total, mais de 61,6 mil foram provenientes de venezuelanos, enquanto outros 7 mil chegaram de haitianos. Na lista de países com maior número de novas solicitações, o Brasil está atrás apenas de Estados Unidos (254,3 mil), Peru (192,5 mil), Alemanha (161,9 mil), França (114,5 mil) e Turquia (83,8 mil).

Apesar disso, o país é apenas o 32º no ranking de nações com mais refugiados e solicitantes de refúgio, com 164 mil. A lista é liderada pela Turquia (3,99 milhões), seguida por Alemanha (1,43 milhão), Paquistão (1,40 milhão), Uganda (1,19 milhão) e Sudão (1,09 milhão).

Em termos relativos, o Brasil é somente o 92º, com o total de refugiados e solicitantes de refúgio representando 0,078% de sua população. Para efeito de comparação, no Líbano esse é índice é de 15%; na Jordânia, de 7,91%; no Peru, de 0,72%. (ANSA)