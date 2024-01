Número de passageiros da Latam crescerá 21% no carnaval com 500 voos extras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/01/2024 - 15:05 Para compartilhar:

A Latam terá um aumento de 21% no número de passageiros no carnaval de 2024, na comparação com o período festivo no ano passado. Para atender a alta na demanda, a companhia programou 500 voos extras no período em comparação com 2023.

No total, serão 5,8 mil voos domésticos e internacionais para 927 mil passageiros entre 9 e 16 de fevereiro.

Os destinos domésticos mais procurados para o feriado deste ano são as cidades de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

No voos internacionais, as localidades mais procuradas são Santiago, Miami e Lisboa.

A Latam encerrou 2023 na liderança do setor aéreo brasileiro, com 40% de market share, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Para 2024, a companhia aérea espera um crescimento de 7% a 9% da operação brasileira.

