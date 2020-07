++ Número de novos casos volta a cair na Itália ++

ROMA, 5 JUL (ANSA) – O número de novos casos do coronavírus Sars-CoV-2 na Itália registrou uma queda neste domingo (5) após cinco dias de alta na quantidade de infecções. De acordo com o boletim atualizado pelo Ministério da Saúde, foram registradas 192 contaminações da Covid-19 em 24 horas, contra 235 contágios do último sábado (4). (ANSA)

