Número de mortos sobe para 147 no Rio Grande do Sul

O número de mortos no Rio Grande do Sul aumentou para 147 mortos, segundo o novo boletim divulgado pela Defesa Civil às 9h desta segunda-feira, 13. Até o momento, 447 municípios foram afetados pelas inundações causadas pelas fortes chuvas.

De acordo com o levantamento, 127 pessoas estão desaparecidas. Além disso, 80.826 pessoas estão em abrigos, 538.241 desalojados e 806 feridos.

Nível dos rios

O nível do Rio Guaíba, em Porto Alegre, está em 4,80m, segundo a medição das 8h. Os dados são da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), Serviço Geológico do Brasil (SGB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O Guaíba recebe as águas de diferentes bacias hidrográficas afetadas pelos temporais, como Taquari e Caí. Em nota, a Defesa Civil do estado informou que o nível do rio em Porto Alegre deve voltar a subir e a expectativa é de que o nível fique entre 5,50m e 5,60m.

As autoridades pedem que a população não retorne aos locais já inundados e permaneça em segurança.

Além do Guaíba, a Defesa Civil emitiu alerta apontando que os rios Caí e Taquari, que já estão em cota de inundação, apresentarão elevação significativa de seus níveis até esta segunda-feira, 13.

Entre as cidades em alerta no Vale do Taquari estão Encantado, Lajeado e Roca Sales, onde uma família morreu abraçada durante um deslizamento na última semana.

Já no Vale do Caí, os municípios que podem ser atingidos por novas inundações são Montenegro, São Sebastião do Caí, Feliz, Bom Principio e Nova Petrópolis.

Além dessas cidades, a prefeitura de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, emitiu na tarde deste domingo um alerta solicitando a evacuação de moradores em seis bairros da cidade por risco de alagamento: Rio Branco, Fátima, Mato Grande, Harmonia, Mathias Velho e São Luis.

Mais cedo, a pasta afirmou que o alerta para evacuação do bairro Niterói também está mantido. Isso porque, em virtude das novas chuvas que chegam ao Rio Grande do Sul, a região ainda está sob risco.

* Com informações do Estadão Conteúdo