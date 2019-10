Número de mortos por tufão no Japão sobe para 19

TÓQUIO, 13 OUT (ANSA) – Subiu para 19 o número de mortos na passagem do tufão Hagibis pelo Japão. De acordo com balanço divulgado pela agência de notícias Kyodo, outras 16 pessoas estão desaparecidas.

O tufão é o mais forte a atingir o arquipélago nos últimos 60 anos e chegou em terra firme no último sábado (12), provocando ventanias, inundações e desmoronamentos.

O governo japonês mobilizou 27 mil agentes das Forças de Autodefesa para as operações de socorro, além de helicópteros e barcos para alcançar pessoas em áreas inundadas, incluindo nos arredores da capital Tóquio.

Pelo menos 376 mil casas estão sem eletricidade, e 14 mil enfrentam falta de água. (ANSA)