Número de mortos por terremoto em Mianmar já passa de 1000

O número de mortos por um forte terremoto de magnitude 7,7 em Mianmar saltou para mais de 1.000 no sábado, enquanto mais corpos eram retirados dos escombros de dezenas de edifícios perto da segunda maior cidade do país.

O governo militar do país disse em uma declaração que 1.002 pessoas foram encontradas mortas e outras 2.376 feridas, com outras 30 desaparecidas. A declaração ainda sugeriu que os números podem aumentar.

Myanmar, também conhecida como Birmânia, está no meio de uma guerra civil prolongada e sangrenta, que já é responsável por uma crise humanitária massiva. Isso torna o movimento pelo país difícil e perigoso, complicando os esforços de socorro.

O terremoto ocorreu na sexta-feira, 28, com epicentro não muito longe de Mandalay, seguido por vários tremores secundários, incluindo um medindo uma forte magnitude de 6,4, que fez com que edifícios em muitas áreas caíssem no chão.

Na capital Nepiedó, equipes trabalharam para consertar estradas danificadas, enquanto os serviços de eletricidade, telefone e internet permaneceram inativos na maior parte da cidade. O terremoto derrubou muitos prédios, incluindo várias unidades que abrigavam funcionários públicos, mas essa parte da cidade foi bloqueada pelas autoridades no sábado.