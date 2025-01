Número de mortos por incêndios em Los Angeles chega a 24

WASHINGTON, 13 JAN (ANSA) – O número de mortes provocadas pelos incêndios que estão destruindo Los Angeles, nos Estados Unidos, subiu para 24 , informaram as autoridades locais, citadas pelo jornal “The New York Times”, na noite do último domingo (12).

De acordo com a lista publicada pelo Instituto Médico Legal (IML) do Condado de Los Angeles, que não fornece detalhes pessoais, oito vítimas foram encontradas na área do incêndio de Palisades e as outras 16 na área de Eaton.

O novo balanço é divulgado no dia em que o Serviço de Meteorologia de Los Angeles emitiu um alerta para ventos que podem ser fortes o suficiente para aumentar as chamas. Até o momento, não há informações sobre a causa do fogo, mas os fortes ventos do fenômeno Santa Ana fizeram as chamas se espalharem.

Desde a semana passada, equipes de emergência tentam controlar o fogo em Palisades, Eaton e Hurst, que já consumiu mais de 160 km², uma área maior que a cidade de Paris, que tem 103,6 km², informou o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia (Cal Fire). Mais de 153 mil cidadãos receberam ordens de evacuação, enquanto mais de 12 mil estruturas foram destruídas. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles explicou que o incêndio em Palisades é “um monstro de múltiplas cabeças com potencial para crescer em múltiplas direções”. Por enquanto, apenas 13% destas chamas estão contido.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, convidou o presidente eleito, Donald Trump, para visitar a metrópole. “Chega de desinformação e manipulação política”, declarou ele, que muitos democratas veem como candidato para o próximo desafio presidencial em 2028. (ANSA).