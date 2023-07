Número de mortos por desabamento de prédio em Camarões sobe para 40

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 15:45 Compartilhe

O desabamento no fim de semana de um prédio residencial em Duala, capital econômica de Camarões, deixou pelo menos 40 mortos, segundo um novo balanço provisório do governo do Litoral, divulgado nesta quarta-feira (26).

Um relatório anterior, de segunda-feira, informava 37 mortos, incluindo uma menina de 3 anos e uma jovem de 19 anos.

Na noite de sábado, parte de um prédio residencial de quatro andares localizado na zona norte da cidade desabou sobre outro prédio residencial de um andar.

A tragédia também deixou 20 feridos, quatro deles em situação de emergência absoluta, segundo o gabinete de comunicação de Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, governador do Litoral, uma das dez regiões de Camarões.

jbk-tg/sba/msr/mb/aa

X

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias