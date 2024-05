Número de mortos por conta das chuvas no RS sobe para 136; chuva e frio voltam ao estado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 9:45 Para compartilhar:

De acordo com informações do boletim da Defesa Civil divulgado neste sábado, 11, o Rio Grande do Sul chegou ao número de 136 mortos em razão dos temporais e cheias que atingem o estado desde o fim de abril. O estado ainda contabilizava 141 desaparecidos e 756 feridos.

Além destes dados, há também 441,3 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 71,3 mil pessoas em abrigos e 339,9 mil pessoas desalojadas (na casa de parentes ou amigos).

Do total de 497 municípios gaúchos, 444 relataram problemas decorrentes da chuva. A situação no momento afeta 1,95 milhão de pessoas.

Chuva volta ao RS

Neste fim de semana também voltou a chover em Porto Alegre e em outras cidades do estado, como no Vale do Taquari, que foi umas das regiões mais afetadas pelos temporais da última semana.

A previsão do tempo para essa semana ainda aponta que fará frio, inclusive com possibilidade de geada em algumas regiões.