Número de mortos por ciclone no Sul sobe para 42

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/09/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 08 SET – O número de mortos em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul subiu para 41, de acordo com o último balanço da Defesa Civil gaúcha.

Outra pessoa faleceu em Santa Catarina, totalizando 42 vítimas da tragédia.

Duas novas mortes foram reportadas na noite de quinta-feira (7) nos municípios de Muçum, o mais atingido pelo fenômeno, e Roca Sales, ambos no Vale do Taquari, região central do estado.

Equipes de resgate dos bombeiros, com apoio de militares e helicópteros, ainda buscam 25 desaparecidos, sendo nove em Muçum, oito em Arroio do Meio e oito em Lajeado.

O governador Eduardo Leite decretou estado de calamidade pública no RS, após fazer um sobrevoo nas áreas afetadas pela pior tragédia climática da história do estado, que afetou a mais de 120 mil pessoas em 83 cidades gaúchas. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias