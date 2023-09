Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/09/2023 - 19:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 6 SET (ANSA) – Com a contabilização de uma morte em Lajeado, uma em Cruzeiro do Sul, duas em Roca Sales, uma em encantado e uma em Santa Tereza, chegou a 36 o número de mortos pela passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul.

(ANSA).

