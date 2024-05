Número de mortos por chuvas no RS chega a 85

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/05/2024 - 20:13 Para compartilhar:

PORTO ALEGRE, 6 MAI (ANSA) – Subiu para 85 o número de mortes confirmadas em razão dos temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul. Há outras quatro mortes sendo investigadas, além de 134 desaparecidos e 339 feridos.

Entre 201,5 mil pessoas fora de suas casas, 153,8 mil estão desalojadas (com familiares ou amigos) e 47,6 mil foram para abrigos. Ao todo, 385 de 497 municípios gaúchos foram afetados.

Apesar de uma trégua no mau tempo nesta segunda-feira (6), uma nova frente fria deve preocupar na região, chegando ao estado a partir de quarta (8).

Também nesta segunda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um projeto de decreto legislativo para reconhecer estado de calamidade no Rio Grande do Sul. A medida pode permitir repasses mais rápidos para as medidas emergenciais.

O texto precisará passar por aprovação da Câmara e do Senado.

Se passar, autorizará a União a assumir despesas e renúncias fiscais em favor do Rio Grande do Sul, sem considerar limites de gastos, flexibilizando contratações e compras. (ANSA).