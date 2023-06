Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/06/2023 - 14:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 17 JUN (ANSA) – Subiu para oito o número de mortos no ciclone extratropical que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com balanço apresentado em coletiva de imprensa pelo governador Eduardo Leite (PSDB), a tragédia também contabiliza 19 pessoas desaparecidas. (ANSA).

