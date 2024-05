Número de mortos por chuvas no Rio Grande do Sul sobe para 78

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/05/2024 - 18:17 Para compartilhar:

As mortes pelas chuvas que estão atingindo o estado do Rio Grande do Sul desde a semana passada chegaram a 78 neste domingo, 5. Outros 4 óbitos estão em investigação.

De acordo com o boletim publicado pela Defesa Civil, são 341 municípios atingidos e 105 pessoas seguem desaparecidas. Além disso, são 18.847 pessoas em abrigos, 115.844 desalojados, 844.673 afetados e 175 feridos.

+ RS: seis barragens estão em situação de emergência, alerta governo

A Defesa Civil atualiza os boletins três vezes ao dia: às 9h, às 12h e às 18h.

O nível do Rio Guaíba está em 5m25cm. Os dados são da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), Serviço Geológico do Brasil (SGB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

No sábado (4), o rio atingiu 5,04 metros, o maior desde 1941, quando a cota máxima foi de 4,76 metros. O Guaíba recebe as águas de diferentes bacias hidrográficas afetadas pelos temporais, como Taquari e Caí. Nas últimas décadas, segundo a agência MetSul, o limite de três metros só foi ultrapassado em três ocasiões: em setembro de 1967 (3,11 metros), setembro de 2023 (3,18 metros) e novembro de 2023 (3,46 metros).