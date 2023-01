Número de mortos por ataque russo em Dnipro sobe para 25

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/01/2023 - 11:33 Compartilhe

ROMA, 15 JAN (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo (15) que subiu para 25 o número de vítimas de um ataque com míssil da Rússia na cidade de Dnipro, ocorrido um dia antes e que atingiu um prédio civil.





“No momento, foram socorridas 39 pessoas, entre as quais, seis crianças. 25 pessoas morreram, incluindo um menor. 73 pessoas ficaram feridas, entre as quais, 13 crianças. 43 pessoas estão desaparecidas”, disse o presidente em uma mensagem no Telegram.

Ainda conforme o balanço feito por Zelensky, foram 72 apartamentos destruídos e outros 230 danificados na ação militar russa.

“Prosseguem as operações de busca e socorro e de desmantelamento de elementos estruturais perigosos. Todo o dia.





Continuamos a lutar por cada vida”, acrescentou.

Conforme a mídia local, muitas das pessoas que estão sob os escombros estão vivas e estão usando seus celulares para pedir ajuda e/ou alertar as equipes de resgate que atuam sem parar desde a tarde do sábado (14).

Já as autoridades locais, conforme o portal Ukrainska Pravda, decretaram três dias de luto pelas vítimas do ataque.

A Rússia se manifestou neste domingo pela primeira vez sobre os ataques com mísseis e disse que “os objetivos da ação foram atingidos”. Ainda conforme o Ministério da Defesa, foram atingidos “o sistema de comando e controle militar da Ucrânia e suas relativas estruturas energéticas”.

Há meses, o Kremlin vem atacando a rede de infraestrutura de energia da Ucrânia para deixar os moradores sem os serviços básicos em meio ao pesado inverno no país. (ANSA).





