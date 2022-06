Número de mortos por chuvas em Pernambuco sobe para 120

(Reuters) – Bombeiros que trabalham nas buscas por vítimas dos temporais registrados no fim de semana na Região Metropolitana do Recife e no interior de Pernambuco encontraram mais cinco corpos nesta quarta-feira, informou o governo do Estado.

Além dos novos corpos localizados, uma investigação do Instituto de Medicina Legal (IML) constatou que nove corpos que haviam dado entrada no serviço vindos de unidades de saúde também eram de pessoas que morreram em consequência dos temporais, o que elevou para 120 o número de óbitos em decorrência da tragédia.





Cinco pessoas continuam desaparecidas, acrescentou o governo pernambucano em nota.

Além dos mortos, mais de 7.300 de pessoas ficaram desabrigadas em consequência de deslizamentos de terra e alagamentos provocados pelas chuvas. De acordo com a Defesa Civil Nacional, 28 municípios estão em situação de emergência em Pernambuco.

Na terça-feira o presidente Jair Bolsonaro visitou a capital pernambucana e sobrevoou as áreas afetadas. Ao lado de uma comitiva de ministros, ele prometeu ajuda às famílias atingidas como, por exemplo, com a liberação de recursos para os municípios afetados.

(Por Maria Carolina Marcello)