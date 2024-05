Número de mortos no RS chega a 100

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 08/05/2024 - 17:31 Para compartilhar:

Defesa Civil aponta que 128 pessoas continuam desaparecidas. Porto Alegre volta a ser atingida por chuva e ventos fortes. Prefeitura suspende resgates com barcos.O número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 100 nesta quarta-feira (08/05), segundo a Defesa Civil do estado. Outras 372 ficaram feridas e 128 continuam desaparecidas nas inundações provocadas pelas chuvas torrenciais da última semana.

O boletim divulgado ao meio-dia ainda informa que 1,45 milhão de pessoas foram afetadas pelas consequências das chuvas em 417 dos 497 municípios gaúchos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alertou para novas tempestades de "perigo potencial" no sul do estado, com chuvas e ventos intensos. As precipitações devem continuar, com "aguaceiros" de sexta a domingo na região de Porto Alegre.

Ainda nesta quarta-feira, as autoridades alertaram para que os habitantes não retornem para áreas de risco, apontando para instabilidade nos terrenos e perigos para a saúde. "As águas contaminadas podem transmitir doenças", disse Sabrina Ribas, porta-voz da Defesa Civil.

Em mais de 400 municípios afetados, incluindo Porto Alegre, mais de 160 mil pessoas foram retiradas de suas casas. Quase 100 mil casas foram danificadas ou destruídas. Os danos econômicos ultrapassam R$ 4,6 bilhões de reais, segundo estimativa da Confederação Nacional dos Municípios.

O rio Guaíba, que transbordou sobre Porto Alegre, baixou para 5,08 metros nesta quarta-feira, mas a situação ainda é instável. Com a volta da chuva e vento forte, a prefeitura de Porto Alegre orientou a suspensão das operações de resgate com barcos.

Após o fechamento por tempo indeterminado do aeroporto internacional, a base militar de Canoas receberá voos comerciais para transportar doações e passageiros que retornam ao estado, informou a Força Aérea (FAB).

jps (AFP, Agência Brasil)