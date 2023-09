Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/09/2023 - 13:01 Compartilhe

RABAT, 11 SET (ANSA) – O número de mortos em decorrência do forte terremoto que atingiu o Marrocos na noite do último dia 8 de setembro ultrapassou a marca de 2,6 mil, de acordo um balanço divulgado pelo Ministério do Interior do país nesta segunda-feira (11).

Segundo o novo boletim, o sismo de 7.0 graus de magnitude na escala Richter provocou a morte de 2.681 pessoas. (ANSA).

