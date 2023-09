Número de mortos em terremoto no Marrocos chega a quase 3 mil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/09/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 12 SET (ANSA) – O número de mortos em decorrência do forte terremoto que atingiu o Marrocos no último dia 8 de setembro ultrapassou a marca de 2,9 mil, informou o balanço divulgado pelo Ministério do Interior do país nesta terça-feira (12).

De acordo com o boletim, o tremor de magnitude 7.0 na escala Richter provocou a morte de 2.901 pessoas e deixou ao menos 5.530 feridos. Ao todo, 1643 cidadãos perderam a vida somente na província de Al Haouz.

Até o momento, nenhuma nova morte foi relatada nas outras províncias e cidades afetadas, afirmou o governo marroquino. Do número total de vítimas, 2.884 corpos já foram sepultados.

As autoridades públicas continuam os esforços para resgatar, evacuar e tratar os feridos, bem como para limpar e reabrir estradas danificadas pelo terremoto, mobilizando todos os recursos necessários para gerir as consequências da tragédia.

Por enquanto, o Marrocos “respondeu favoravelmente às ofertas de apoio de países amigos, como Espanha, Catar, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos”. A Itália também ofereceu ajuda e disponibilizou equipamentos de emergência e apoio sanitário ao país.

Hoje, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha (Firc) lançou um apelo para angariar fundos de cerca de 100 milhões de euros para apoiar as operações de socorro após o terremoto.

“Precisamos de 100 milhões de francos suíços (cerca de 105 milhões de euros) para podermos responder às necessidades mais urgentes”, como saúde, água, saneamento, declarou a diretora de operações da Firc, Caroline Holt, durante coletiva de imprensa em Genebra. (ANSA).

