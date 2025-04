Número de mortos em queda de teleférico na Itália vai a 4

CASTELLAMMARE DI STABIA, 17 ABR (ANSA) – O número de mortos na queda de uma cabine do teleférico de Monte Faito, no sul da Itália, subiu para quatro, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (17).

Segundo fontes do serviço de resgate, a pessoa desaparecida foi encontrada sem vida há pouco. Um quinto passageiro foi evacuado de helicóptero em estado grave.

Em declaração à imprensa, o prefeito de Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, explicou que o cabo de tração do teleférico quebrou e, apesar de o freio de emergência ter sido acionado, o da cabine não funcionou.

De acordo com Vicinanza, a cabine que caiu transportava quatro turistas e um engenheiro. Já os 12 turistas estrangeiros que ficaram presos em outra cabine, a poucos metros do solo, foram salvos e socorridos com cordas e guincho.

O prefeito lembra que o teleférico foi reaberto há uma semana, após as férias de inverno: “Os funcionários da Eav repetiram que estavam orgulhosos da tecnologia do sistema e disseram que realizam sistematicamente testes de segurança caso o cabo de tração se rompa”. (ANSA).