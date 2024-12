Número de mortos em queda de ponte entre MA e TO sobe para 4

SÃO PAULO, 24 DEZ (ANSA) – Subiu para quatro o número de mortos no desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre os estados do Maranhão e Tocantins, desastre ocorrido no último domingo (22) e que também deixou 13 desaparecidos.

Socorristas localizaram nesta terça-feira (24) o corpo de Andreia Maria de Sousa, 45 anos, motorista de um caminhão com ácido sulfúrico que caiu no Rio Tocantins – a presença de material altamente tóxico no local tem prejudicado as buscas por vítimas.

Os outros mortos já confirmados são Lorrany Sidrone de Jesus, 11 anos, Kecio Francisco Santos Lopes, 42, e Lorena Ribeiro Rodrigues, 25. Já entre os 13 desaparecidos estão 11 adultos e duas crianças.

Oito veículos passavam pela ponte no momento da queda e foram parar no fundo do rio, assim como 70 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de agrotóxicos.

No entanto ainda não se sabe se houve vazamento do material tóxico, e as autoridades aguardam a análise de amostras da água para liberar a atividade de mergulhadores.

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira foi construída em 1961, mas as más condições da estrutura já eram alvos de denúncia de moradores locais. (ANSA).